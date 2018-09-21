Чемпион мира в супертяжелом весе провалил допинг-тест перед боем

29 сентября в Кельне (Германия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого должен был стать поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версии WBA Regular Мануэлем Чарром и Фресом Окендо. Однако он не состоится.

Незадолго до боя Мануэль Чарр провалил допинг-тест, сообщает BoxingScene. Заборы проб были взяты у немца сирийского происхождения 31 августа, и в них были обнаружены анаболические препараты — тренболон и дростанолон. Проба B ещё не вскрыта, но источники сообщают, что бой с Окендо уже сорван.

Сам Чарр отрицает свою виновность, утверждая, что никогда не применял запрещённых препаратов.

"Я не могу это объяснить и задаю себе вопрос, как такое могло случиться. Я никогда ничего не применял. Я дрался с Виталием Кличко и Александром Поветкиным, провёл семь титульных поединков и всегда был чистым. Зачем мне нужно что-то использовать перед боем с Окендо?" — заявил Чарр.