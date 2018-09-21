День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Новости: Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Новости: "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
"Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
Новости: Джошуа - Поветкин: анонс боя
Джошуа - Поветкин: анонс боя
X

Чемпион мира в супертяжелом весе провалил допинг-тест перед боем

Мануэль Чарр
11:40 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Чарра

Новости спорта: Мануэль Чарр провали допинг-тест накануне боя с Фресом Окендо.

29 сентября в Кельне (Германия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого должен был стать поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версии WBA Regular Мануэлем Чарром и Фресом Окендо. Однако он не состоится.

Незадолго до боя Мануэль Чарр провалил допинг-тест, сообщает BoxingScene. Заборы проб были взяты у немца сирийского происхождения 31 августа, и в них были обнаружены анаболические препараты — тренболон и дростанолон. Проба B ещё не вскрыта, но источники сообщают, что бой с Окендо уже сорван.

Сам Чарр отрицает свою виновность, утверждая, что никогда не применял запрещённых препаратов.

"Я не могу это объяснить и задаю себе вопрос, как такое могло случиться. Я никогда ничего не применял. Я дрался с Виталием Кличко и Александром Поветкиным, провёл семь титульных поединков и всегда был чистым. Зачем мне нужно что-то использовать перед боем с Окендо?" — заявил Чарр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBA Regular, Бокс, Мануэль Чарр, Новости бокса, Фрес Окендо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Хирн назвал бой Кличко - Джошуа одним из самых драматичных поединков в истории Ломаченко: Еще чувствую боль в плече Экс-чемпион мира откроет первую академию бокса в Украине

Последние новости

Курс криптовалют на 21 сентября: Bitcoin взлетел вверх На чемпионате мира возьмет участие украинский мотоцикл Самое старое в мире кладбище автомобилей в американском лесу (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
02 Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
03 Джошуа - Поветкин: анонс боя
04 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
05 Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Новости сегодня
11:51 Осенний маникюр 2018: модные идеи маникюра под любое настроение (Фото)
11:49 Мисс Украина 2018: как происходило торжественное событие
11:34 Билодид: Я чувствовала сильное давление перед финалом и счастлива, что победила
11:31 В Киеве в результате поджога сгорели шесть машин (Видео)
11:24 На Николаевщине в коробке возле больницы найден младенец с синяками на теле
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости: Центр Киева перекроют на три дня
Центр Киева перекроют на три дня
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина
Новости: Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь