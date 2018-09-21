Ковалев будет готовиться к реваншу с Альваресом под руководством известного тренера

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев объявил, что готовиться к матчу-реваншу с обладателем титула WBO в этом весе Элейдером Альваресом он будет под руководством известного американского специалиста Джеймса "Бадди" Макгирта. Ожидается, что реванш состоится 2 февраля следующего года. Напомним, что в августе этого года Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял свой чемпионский титул. Позднее россиянин решил воспользоваться своим правом на матч-реванш.

"Я намерен продолжить свою боксерскую карьеру и начать подготовку к реваншу с одним из лучших в мире тренеров — Бадди Макгиртом", — написал Ковалев, который ранее работал с Аброром Турсунпулатовым, но их сотрудничество закончилось после поражения, возможно, потому, что Турсунпулатов в интервью ТАСС заявил, что Ковалеву следует немедленно завершить боксерскую карьеру.