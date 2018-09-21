День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Новости: Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Новости: "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
"Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
Новости: Джошуа - Поветкин: анонс боя
Джошуа - Поветкин: анонс боя
X

Ковалев будет готовиться к реваншу с Альваресом под руководством известного тренера

Сергей Ковалев
12:55 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Инстаграм Ковалева

Новости спорта: Сергей Ковалев продолжит карьеру боксера и будет работать с известным тренером Бадди Макгиртом.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев объявил, что готовиться к матчу-реваншу с обладателем титула WBO в этом весе Элейдером Альваресом он будет под руководством известного американского специалиста Джеймса "Бадди" Макгирта. Ожидается, что реванш состоится 2 февраля следующего года. Напомним, что в августе этого года Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял свой чемпионский титул. Позднее россиянин решил воспользоваться своим правом на матч-реванш.

"Я намерен продолжить свою боксерскую карьеру и начать подготовку к реваншу с одним из лучших в мире тренеров — Бадди Макгиртом", — написал Ковалев, который ранее работал с Аброром Турсунпулатовым, но их сотрудничество закончилось после поражения, возможно, потому, что Турсунпулатов в интервью ТАСС заявил, что Ковалеву следует немедленно завершить боксерскую карьеру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бадди Макгирт, Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Дзинзирук: Конгресс WBC в Киеве даст толчок молодежи для занятий боксом Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке Хирн назвал бой Кличко - Джошуа одним из самых драматичных поединков в истории

Последние новости

Защите Рубана и Савченко могут ограничить сроки ознакомления с материалами дела Джошуа - Поветкин: слова перед боем Врачи рассказали, какие болезни может вызвать недосып
Сегодня читают в спорте
01 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
02 Джошуа - Поветкин: анонс боя
03 Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
04 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
05 Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Новости сегодня
13:25 Де Брюйне назвал сроки восстановления после травмы
13:24 Модные женские татуировки 2019-2020 (Фото)
13:20 Рева: Требования выписывать лиц, не проживающих по месту регистрации, нет
13:09 Названы претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы
12:57 "Мисс Украина-2018": звание самой красивой девушки Украины получила Вероника Дидусенко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости: Не только дожди: синоптик предупредила украинцев о надвигающихся заморозках
Украинцев предупредили о заморозках
Новости: "Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
"Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
Новости: Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь