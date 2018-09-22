Кличко назвал фаворита боя Джошуа - Поветкин

"Все зависит от спортсменов. Произойти может все, что угодно. Безусловно, за этим нужно наблюдать и получать удовольствие.

Александр - опытный боец, с динамичным бэкграундом. У Поветкина многочисленные рекорды и проведенные бои, как в любительском боксе, так и в профессиональном.

Кому отдам предпочтение? Джошуа. Однозначно. Он моложе, у него есть опыт выступлений на крупных мировых аренах.

Поветкину нужно использовать свои сильные стороны. Поветкина Джошуа будет держать на дистанции. Джошуа выберет такую же тактику, которя была у него со мной. Если большую часть времени закрываться от соперника, то в момент решающего удара, удар пройдет по воздуху.

Напомним, поединок Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября 2018 года в Лондоне в 23:00 по киевскому времени.