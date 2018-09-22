Шатерникова рассказала об "изюминках" Конгресса WBC в Киеве

Координатор украинского оргкомитета 56-го Конгресса WBC, который пройдет в столице Украины с 29 сентября по 5 октября, Алина Шатерникова рассказала о сюрпризах, которые украинская сторона готовит на мероприятие, сообщает Сегодня.

По словам Шатерниковой, кроме концертной составляющей, гостей и участников мероприятия будут ждать и другие приятные неожиданности. «Первая наша изюминка – это открытие конгресса. Стандартно оно проходит в большом конференц-зале отеля, где проходят в дальнейшем все ассамблеи, рейтинговые комитеты и семинары. Мы же открытие делаем на открытом воздухе, на Почтовой площади, под большими красивыми лепестками, построенными, как шатер, позволяющими защититься от осадков или яркого солнца.

У участников и гостей конгресса будет возможность увидеть красивый вид на Днепр, набережную, люди будут на официальном протокольном открытии и на вечернем гала-ужине наслаждаться красивыми видами Подола, Почтовой площади. Также будет концертная составляющая, обычно на конгрессе такого нет. Традиционно открытие и закрытие конгресса более скромны с точки зрения концертного наполнения. А у нас будут хорошие ведущие, шикарно говорящие на английском языке, яркий видеоряд для всех участников. Не могу сказать, кто выступит из артистов, потому что это пока держится в секрете. На сегодняшний день ожидаем на конгрессе 600 гостей.

Также будет автограф-сессия. Это одна из нетрадиционных вещей для других конгрессов. Мы сделаем ее в шоппинг-молле. Очень скоро объявим дату, время и название шоппинг-молла, где можно будет взять автограф у звезд бокса», - рассказала Шатерникова.