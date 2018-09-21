Усик встретится с Беллью 22 сентября

Пресс-служба K2 Promotions сообщает, что Усик и Беллью проведут дуэль взглядов 22 сентября на арене "Уэмбли" во время вечера бокса в Лондоне, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа – Александр Поветкин, передает Xsport.

В свою очередь, в понедельник, 24 сентября состоится первая пресс-конференция Усика и Беллью Об этом в своем Instagram написал промоутер британца Эдди Хирн. Общение с прессой состоитcя в Манчестере.

Поединок Усик – Белью запланирован на 10 ноября и должен пройти на Manchester Arena.