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Усик встретится с Беллью 22 сентября

Александр Усик
14:40 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и почетный чемпион WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) впервые встретятся в Лондоне.

Пресс-служба K2 Promotions сообщает, что Усик и Беллью проведут дуэль взглядов 22 сентября на арене "Уэмбли" во время вечера бокса в Лондоне, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа – Александр Поветкин, передает Xsport.

 
 
 
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#UsykBellew press conference for Britain’s first ever 4 belt undisputed fight will take place in Manchester this Monday #hewhodares @skysports @dazn_usa

Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

В свою очередь, в понедельник, 24 сентября состоится первая пресс-конференция Усика и Беллью Об этом в своем Instagram написал промоутер британца Эдди Хирн. Общение с прессой состоитcя в Манчестере.

Поединок Усик – Белью запланирован на 10 ноября и должен пройти на Manchester Arena.

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