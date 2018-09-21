Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе

Владимир Кличко рассказал о спаррингах с Александром Усиком, своих тренировках после завершения карьеры, атакже сравнил тяжелый и супертяжелый вес.

"Мы с Сашей (Усиком - ред.) встретились в ринге, поспаринговали. Раньше у нас не было возможности, но сейчас она представилась. Несмотря на то, что я закончил профессиональную карьеру, я продолжаю заниматься спортом. Каждый день тренируюсь и раз в две-три недели провожу спарринги в свое удовольствие.

Шансы Усика в супертяжелом весе? Супертяжелый вес - это не крузервейт, где Александр является абсолютным чемпионом. Там все немножко по-другому - другая техника, другое перемещение в ринге. Но и схоже, конечно. Это дело привычки. Я когда-то очень давно был в Сашином весе. Потом перешел в тяжелый вес. Разница небольшая, но она есть.

Но если, например, сравнивать любительский бокс и профессиональный, то это два различных вида спорта. Также крузервейт и тяжелый вес имеют сходства и различия. Поэтому эти спарринги, которые мы проводим с Александром, идут ему на пользу, потому что в весе есть большая разница", - сказал Кличко в интервью для Boxing.ua.