Супертяж Диллиан Уайт нацелился на титул WBA Regular

Обладатель второстепенного титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиан Уайт отреагировал на новость, что поединок за титул по версии WBA Regular между Мануэлем Чарром и Фресом Окендо сорвался. Встреча была отменена из-за положительной допинг-пробы Чарра, теперь ожидается, что WBA лишит Мануэля титула.

«Кто следующий на очереди? Думаю, Фрес Окендо. Если он всё ещё ищет возможности сразиться за титул по версии WBA Regular, я намерен подраться в декабре, так что он может получить эту встречу. Я буду драться 22 декабря, если Окендо хочет получить работёнку, мы можем встретиться», — приводит слова Уайта Boxingnews24.

Пуэрториканец ожидает, что Всемирная боксёрская ассоциация назначит его новым чемпионом по версии WBA Regular.