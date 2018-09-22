Диллиан Уайт: От Чисоры можно ожидать чего угодно

Британский боксер Диллиан Уайт сообщил, что он готов к реваншу с Дереком Чисорой, а также заявил, что сделает этот бой последним в карьере противника.

“От Чисоры можно ожидать чего угодно. Он пообещал выписать мне чек на 5 миллионов фунтов, чтобы я принял этот поединок. Я сказал, что буду сидеть и ждать. Хочется верить, что Дерек не соскочит. Я не знаю, откуда Чисора возьмет 5 миллионов, но посмотрим, как будут развиваться события.

Послушайте, я готов провести реванш в любой момент. Я считаю, что если Дерек Чисора снова выйдет со мной на ринг, то это будет его последний бой на профессиональном ринге. Король камбеков исчезнет навсегда”,- приводит слова Уайта BoxingScene.