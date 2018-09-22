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Промоутер: Не стоит откладывать организацию боя Джошуа - Уайлдер

Эдди Хирн
15:37 Сегодня Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал об организации возможного боя Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа , заявил, что команде чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера не стоит забывать, что владение тремя титулами накладывает больше обязательств, и если не приступить к переговорам в ближайшее время, Джошуа может столкнуться с необходимостью обязательной защиты титула WBO. 22 сентября Джошуа предстоит бой против обязательного претендента по версии WBA Александра Поветкина , а Уайлдер намерен в скором времени объявить о бое против экс-чемпиона Тайсона Фьюри в декабре этого года.

«Нам нужно понимать, хотят ли они боя в апреле, — цитирует Хирна ESPN. — Если Энтони победит Поветкина, у нас будет, вероятно, две-три недели на организацию боя с Уайлдером, в противном случае нам придется драться с обязательным претендентом по версии WBO».

«Сейчас они хотят пересмотреть условия боя, — добавил Хирн. — Нет проблем, просто сообщите нам, чего вы хотите, и мы сделаем бой в апреле. С их стороны много разговоров, но мало действий».

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