Кличко рассказал, как упустил победу в бою с Джошуа

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вспомнил, как упустил победу над Джошуа в 2017 году, бой с которым стал заключительным в его карьере.

"В тот момент, когда упал Джошуа, я подумал, что моя тактика сработала. После таких моментов боксеры теряют сознание и спустя несколько раундов заканчивают поединок.

Я до сих пор уверен в том, что я более опытен, чем он. Я могу прочитать его лучше, чем он меня. Но уровень наш с Джошуа был одинаков.

Наверное, я не смог активизироваться и восстановить свои силы, после того, как Джошуа упал", - сказал Кличко в интервью для Boxing.ua.