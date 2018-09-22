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Кличко рассказал, как упустил победу в бою с Джошуа

Кличко - Джошуа
10:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Владимир Кличко в очередной раз прокомментировал поражение над Энтони Джошуа.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вспомнил, как упустил победу над Джошуа в 2017 году, бой с которым стал заключительным в его карьере.

"В тот момент, когда упал Джошуа, я подумал, что моя тактика сработала. После таких моментов боксеры теряют сознание и спустя несколько раундов заканчивают поединок.

Я до сих пор уверен в том, что я более опытен, чем он. Я могу прочитать его лучше, чем он меня. Но уровень наш с Джошуа был одинаков.

Наверное, я не смог активизироваться и восстановить свои силы, после того, как Джошуа упал", - сказал Кличко в интервью для Boxing.ua.

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Новости спорта, Бокс, Джошуа, Кличко-Джошуа, Новости бокса.
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