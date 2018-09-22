День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
Новости: Уайлдер - Фьюри: боксеры подписали контракт на бой
Уайлдер - Фьюри: боксеры подписали контракт на бой
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров
Джошуа - Поветкин: прогноз на бой
X

Бокс. Украинец Богачук узнал имя следующего соперника

Сергей Богачук
11:46 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Инстаграм Богачука

Новости спорта: Украинский боксер Сергей Богачук выйдет в ринг против 31-летнего американца Мэни Вудса.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (10-0, 10 КО) узнал соперника на свой следующий бой 30 октября в Голливуде, США. Украинец выйдет в ринг против 31-летнего американца Мэни Вудса (16-7-1, 6 КО), сообщает luckypunch.

Также боксер на своей странице в Instagram сообщил, что начал тренировки в лагере накануне поединка.

«Я вернулся в свой тренировочный лагерь и начал подготовку к моему следующему бою, который пройдет 30 октября».

Напомним, крайний поединок украинец провел 21 июля в Москве, в андеркарде финала World Boxing Super Series победив грузина Николози Гвиниашвили (19-13-4, 15 КО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Мэни Вудс, Новости бокса, Сергей Богачук.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Шатерникова рассказала об "изюминках" Конгресса WBC в Киеве Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе Джошуа - Поветкин: финальная дуэль взглядов (Видео)

Последние новости

Пользователи просят компанию Sony добавить украинский язык в PlayStation Ломаченко улетит в США после боя Джошуа - Поветкин Яркие снимки о повседневной жизни в Австралии (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Кличко назвал фаворита боя Джошуа - Поветкин
02 Бойко рассказал, как Маркевич отдавал свои деньги игрокам Днепра
03 Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе
04 Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины
05 Усик прибыл в Лондон
Новости сегодня
12:33 Ума Турман удивила поклонников откровенными снимками для глянца
12:18 Ученые рассказали о экстренной ситуации марсохода "Кьюриосити"
12:12 Диллиан Уайт: От Чисоры можно ожидать чего угодно
12:04 В СБ ООН приняли резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворцев
11:57 Крохотные детеныши животных, которые умещаются на ладонях (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Новости: Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"
Как не отравится грибами: совет Минздрава
Новости: Папа Римский посетит страны Балтии
Папа Римский посетит страны Балтии
Новости: Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь