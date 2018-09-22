Бокс. Украинец Богачук узнал имя следующего соперника

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (10-0, 10 КО) узнал соперника на свой следующий бой 30 октября в Голливуде, США. Украинец выйдет в ринг против 31-летнего американца Мэни Вудса (16-7-1, 6 КО), сообщает luckypunch.

Также боксер на своей странице в Instagram сообщил, что начал тренировки в лагере накануне поединка.

«Я вернулся в свой тренировочный лагерь и начал подготовку к моему следующему бою, который пройдет 30 октября».

Напомним, крайний поединок украинец провел 21 июля в Москве, в андеркарде финала World Boxing Super Series победив грузина Николози Гвиниашвили (19-13-4, 15 КО).