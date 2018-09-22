Усик в Лондоне встретился с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) вместе со своим промоутером Александром Красюком и менеджером Эгисом Климасом в Лондоне встретились с россиянином Денисом Лебедевым (31-2, 23 KO), который является чемпионом WBA "в отпуске", сообщает luckypunch.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация сделала россиянина после его крайнего боя обязательным претендентом на пояс WBA украинца.

О чем шла речь во время беседы неизвестно, но в столицу Великобритании обе стороны прибыли на бой Anthony Joshua (21-0, 20 KO) - Александр Поветкин (34-1, 24 КО) .

Поединок пройдёт вечером в субботу на стадионе "Уэмбли".