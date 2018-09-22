Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) в субботу, 22 сентября, проведет защиту своих поясов в поединке против 39-летнего обязательного претендента на его титул по линии WBA россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО).

Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

Безоговорочным фаворитом противостояния по версии букмекеров является Энтони Джошуа. Котировки на успех Энтони Джошуа достигают уровня 1,12, тогда как ставки на победу "Русского витязя" принимаются с коэффициентом 8. Шансы на ничью по итогам 12 раундов оцениваются котировкой 34,00.

Наиболее вероятно, по мнению аналитиков, бой продлится все 12 раундов и завершится победой Джошуа решением судей.