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Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин

Александр Усик
20:42 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский боксер встретился с Диллианом Уайтом.

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) побывал сегодня днем на лондонском стадионе «Уэмбли», а также встретился с известным британским супертяжеловесом Диллианом Уайтом, промоутером которого, является Эдди Хирн. Компанию Усику составил еще один знаменитый украинский чемпион - Василий Ломаченко, также прибывший в Лондон.

Напомним, что Александр Усик с промоутером Александром Красюком и менеджером Эгисом Климасом прибыли в Лондон, Великобритания, для первой встречи с его будущим соперником по бою 10 ноября в Манчестере Тони Беллью (30-2-1, 20 KO). Пресс-конференция состоится в понедельник, а сегодня боксеры проведут дуэль взглядов во время вечера бокса, где главным боем будет противостояние Энтони Джошуа - Александр Поветкин.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Джошуа - Поветкин, Новости бокса.
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