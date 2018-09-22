Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) побывал сегодня днем на лондонском стадионе «Уэмбли», а также встретился с известным британским супертяжеловесом Диллианом Уайтом, промоутером которого, является Эдди Хирн. Компанию Усику составил еще один знаменитый украинский чемпион - Василий Ломаченко, также прибывший в Лондон.

Напомним, что Александр Усик с промоутером Александром Красюком и менеджером Эгисом Климасом прибыли в Лондон, Великобритания, для первой встречи с его будущим соперником по бою 10 ноября в Манчестере Тони Беллью (30-2-1, 20 KO). Пресс-конференция состоится в понедельник, а сегодня боксеры проведут дуэль взглядов во время вечера бокса, где главным боем будет противостояние Энтони Джошуа - Александр Поветкин.