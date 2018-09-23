Джошуа о победе над Поветкиным

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа прокомментировал результат поединка с Александром Поветкиным, который состоялся 22 сентября на лондонской арене «Уэмбли». Британский боксёр одержал победу нокаутом в 7-м раунде.

"Поветкин — непростой соперник, он доказал это хорошими встречными ударами. Я знал, что он слаб в корпусе и старался переключался на него. Это могло занять у меня семь, восемь или девять раундов, но цель была — убрать его отсюда.

Несколько лет назад, может быть, я бы не выиграл этот бой. Эта победа — заслуга моего тренерского штаба и людей, которые помогают мне в тренировочном лагере", — приводит слова Джошуа Mirror.

Это поражение стало для Поветкина вторым в карьере при 35 победах (24 — нокаутом) и первым нокаутом. Британский боксёр одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 — нокаутом).