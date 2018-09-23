Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал свое поражение за титул чемпиона мира в тяжелом весе британцу Энтони Джошуа и рассказал о самочувствии.

По словам, россиянина Джошуа оказался сильнее.

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«Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, переживал. Со мной все нормально. Что могу сказать, проиграл бой... Вроде нормально вел, пропустил удар. Нечего не сделаешь. Оказался Джошуа сильнее», –– сказал спортсмен.

На вопрос о состоянии здоровья после боя, Поветкин ответил, что чувствует себя хорошо.

Поединок Поветкин-Джошуа состоялся 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, британец победил нокаутом в седьмом раунде.

Как сообщает ТАСС, первую половину боя россиянин уверенно контролировал и разбил Джошуа нос. Однако в шестом раунде пропустил несколько ударов, получил рассечение под глазом и проиграл в следующем раунде.

Джошуа победа позволила защитить сразу три титула: чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Для британца это 21 победа нокаутом (из 22). Для Поветкина это второе поражение при 35 победах (24 из них нокаутом).