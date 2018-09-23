Дэвид Хэй - о бое Джошуа - Поветкин на Уэмбли

Известный британский боксер Дэвид Хэй отметил россиянина Александра Поветкина, который уступил в бое с Энтони Джошуа.

«Я говорил на протяжении всей недели, что Поветкин – сильнейший соперника Джошуа в карьере. Вокруг его персоны не было шумихи перед боем, но технически он блестяще провел этот поединок.

Он провел тридцать пять боев, и никто не смог его вырубить. Никто не сломал его.

Джошуа сделал еще один шаг вперед. Сегодня он попадал под такие удары, под которые никогда раньше не попадал. Он был спокоен и терпелив, доверяя своему таланту и удару», — цитирует Хэя Sky Sports.

Напомним, сегодня Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и сохранил свои чемпионские пояса.