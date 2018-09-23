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Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа

Александр Поветкин
09:46 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Поветкин потерпел поражение в бою против Энтони Джошуа.

В ночь с 22 на 23 сентября в Лондоне состоялся титульный поединок в супертяжёлом весе между чемпионом мира Энтони Джошуа и Александром Поветкиным. Россиянин уступил в нём нокаутом в седьмом раунде. После завершения боя ему понадобилась первая медицинская помощь. Но по заверениям самого спортсмена, он чувствует себя нормально, также Поветкин выразил благодарность болельщикам за поддержку.

 
 
 
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Благодарность.

Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr)

«Во-первых хочу поблагодарить всех кто за меня болел, переживал. Со мной всё нормально. Что могу сказать? Проиграл бой. Вроде нормально вёл, пропустил удар, ничего не сделаешь. Джошуа оказался сильнее. Самочувствие? Всё хорошо. Поддержку зала, конечно, чувствовал. Хочу поблагодарить тех, кто за меня болел, очень приятно», — рассказал Поветкин на видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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