Будущий соперник Усика Беллью прокомментировал бой Джошуа - Поветкин

Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) сегодня нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и сохранил свои чемпионские пояса. Тони Беллью перед поединком уже критиковал россиянина за прием допинга, требуя отстранить его до конца карьеры.

Результат боя только обрадовал будущего соперника Александра Усика.

«Очень доволен исходом боя. Допингист не взошел на вершину! Может на прошлых выходных это случилось, но не на этих. Это хороший день для бокса, очень рад за Джошуа. Шоу продолжается. Не дайте ввести себя в заблуждение, он только становится лучше», — сказал Беллью в интервью Youtube-каналу Fighthype.

«Поветкин вообще не заслуживал быть на этом ринге, но санкционирующие органы ему позволили. Он не показал в ринге ничего, он «кушал» джебы весь бой. Может в какой-то момент он и немного лидировал, но это несерьезно».

Также он отметил прогресс Энтони Джошуа.

«Джошуа прогрессирует с каждым боем, с каждым раундом. И самое главное, как и Леннокс Льюис, он убивается на тренировках. Джошуа сделал то, что делают чемпионы – снова проявил себя в самый важный момент и вышел победителем».

Следующим соперником Энтони Джошуа может стать Деонтей Уайлдер, которому британец уже бросил вызов сразу после нокаута Поветкину. 39-летний россиянин может завершить карьеру после этого поединка.