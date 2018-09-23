Тайсон Фьюри прокомментировал победу Джошуа над Поветкиным

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу действующего чемпиона Энтони Джошуа над Александром Поветкиным, назвав британца и «бомжом».

«Теперь очевидно, что Джошуа и его команда не намерена встречаться со мной. Они заявили, что если следующий бой будет не с Уайлдером, то его соперником станет Диллиан Уайт, но они не упомянули меня. Джошуа способен драться только с 39-летним соперником. В то время как я проведу бой с Уайлдером. Энтони очень медленный и не всегда хорош на ногах. Да, у него есть удар, но это и всё. Он избегает меня и будь я его на месте, я бы тоже избегал встречи с таким соперником. Я забросаю его джебами. Джошуа, ты настоящий бомж, это будет лёгкая работа, никогда в жизни не видел ничего более унылого» — рассказал Фьюри на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

1 декабря Тайсон Фьюри проведёт поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.