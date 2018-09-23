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Костя Цзю прокомментировал победу Джошуа над Поветкиным в Лондоне

Костя Цзю
12:08 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал поединок Энтони Джошуа с Александром Поветкиным

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал поединок Энтони Джошуа с Александром Поветкиным в супертяжёлом весе, в котором россиянин потерпел досрочное поражение.

«У Поветкина был подготовлен всего один план работы, и всё. Они не смогли адаптироваться к изменениям. Тактика Поветкина могла сработать, но на эту тактику должна быть и другая тактика. Джошуа сумел адаптироваться, и всё. У Поветкина должна была быть или повторная работа, или работа через обманные действия. Нахрапом олимпийского чемпиона, чемпиона мира не взять.

Получит ли Поветкин ещё один шанс стать чемпионом мира? Во-первых, ему нужно будет дойти до этого заново. Второй вопрос – захочет ли его кто-то вести. Всё будет начинаться заново. И главный вопрос – захочет ли этого он? Стоит ли ему вообще возвращаться на ринг?» — сказал Цзю.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Костя Цзю, Новости бокса.
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