Лебедев рассказал, когда планирует вновь выйти на ринг

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев сообщил ТАСС, что готов к продолжению своей боксерской карьеры и планирует вновь выйти на ринг в конце ноября этого года. Напомним, что Лебедев вернулся на ринг в августе этого года после годичного перерыва и одержал досрочную победу над турецким боксером Хизни Алтункайей.

«Время, проведенное без бокса, хорошо на меня повлияло, сейчас у меня есть планы на будущее, в том числе и боксерское, есть пара задумок, но об этом я пока говорить не буду, рано, — сказал Лебедев. — Увидите ли меня на ринге до конца года? Да, обязательно, думаю, это будет конец ноября».

В начале этого года Лебедев был лишен титула WBA и получил статус «чемпиона в отпуске», дающий право на бой с действующим обладателем титула. В августе WBA потребовала от абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика защиты титула против Лебедева, но у украинца запланирован бой с британцем Тони Белью 10 ноября, и, скорее всего, этот вопросу будет обсуждаться после завершения боя Усик-Белью.