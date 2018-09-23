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Эдди Хирн прокомментировал победу Джошуа над Поветкиным

Эдди Хирн
14:05 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Промоутер отметил волевой характер британского боксера.

В ночь на воскресенье Энтони Джошуа одержал победу над Поветкиным. Британец в седьмом раунде отправил соперника в нокаут.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал с какими проблемами сталкивался боксер при подготовке к поединку с Поветкиным.

«Подготовка была ужасной. У него были травмы, простуда на всю прошедшую неделю, такого не должно было быть. За три минуты до выхода на бой нам пришлось заново тейпировать ему руки и менять перчатки. Я подумал: «В этом бою всему суждено идти не так».

Я не знаю, что было не так с проваленным допинг-тестом Поветкина. Я могу судить его только по этому бою, и он заслужил уважение, так как вышел за победой. В мире мало тяжеловесов, которых он бы не побил», — сказал Хирн.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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