Эдди Хирн прокомментировал победу Джошуа над Поветкиным

В ночь на воскресенье Энтони Джошуа одержал победу над Поветкиным. Британец в седьмом раунде отправил соперника в нокаут.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал с какими проблемами сталкивался боксер при подготовке к поединку с Поветкиным.

«Подготовка была ужасной. У него были травмы, простуда на всю прошедшую неделю, такого не должно было быть. За три минуты до выхода на бой нам пришлось заново тейпировать ему руки и менять перчатки. Я подумал: «В этом бою всему суждено идти не так».

Я не знаю, что было не так с проваленным допинг-тестом Поветкина. Я могу судить его только по этому бою, и он заслужил уважение, так как вышел за победой. В мире мало тяжеловесов, которых он бы не побил», — сказал Хирн.