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Джошуа после победы над Поветкиным нацелился на победителя боя Уайлдер - Фьюри

Энтони Джошуа
15:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Джошуа после победы над Поветкиным рассказал, кого хотел бы видеть следующим соперником.

"Уайлдер был соперником №1 для меня, но сейчас я не хочу говорить об этом, контракт ещё не подписан. Сейчас у меня нет обязательных претендентов. Спорт существует прежде всего для болельщиков. Нужно устроить голосование среди них в «Твиттере», чтобы определить, с кем мне провести бой в следующий раз.

Удачи Уайлдеру и Фьюри в предстоящем бою. Я желаю им успехов. С победителем этого боя у нас может получиться неплохая заварушка", — приводит слова Джошуа Mirror.

Ранее стало известно, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри проведут поединок 1 декабря.

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