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"Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин

Денис Лебедев и Александр Поветкин
22:02 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Лебедева

Новости спорта: Денис Лебедев поделился впечатлениями от боя Джошуа - Поветкин.

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе с приставкой "в отпуске" Денис Лебедев поделился впечатлениями от титульного поединка в супертяжёлом весе, в котором Александр Поветкин досрочно уступил Энтони Джошуа.

"Нельзя говорить, что была допущена ошибка. Всё у Александра складывалось хорошо, но тем и интересен его величество бокс, что все может поменяться в одну секунду. Джошуа — молодой боец, ему ещё набирать и набирать, потенциал у него большой. Саша же перехватил инициативу, но зевнул один удар, а у Джошуа, надо отметить, хорошее чутье, он уже не отпустил. Возможно, сказалось, что он моложе, но, считаю, Саша был в хорошей форме: нырки, движения корпусом, он ничего не дал делать Джошуа. Всё было сделано правильно, но зевнул. А это супертяжёлый вес, всё быстро закончилось", — приводит слова Лебедева ТАСС.

Также Денис высказался относительно дальнейших перспектив Поветкина, отметив, что тот сам должен принимать решение, стоит ли продолжать карьеру.

"Это ему решать, даже не хочу об этом говорить. Он сам решит", — подчеркнул Лебедев.

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