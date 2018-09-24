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Двукратный олимпийский чемпион Тищенко о бое Джошуа - Поветкин

Алексей Тищенко (слева)
00:28 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Алексей Тищенко прокомментировал итоги боя Энтони Джошуа - Александр Поветкин.

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко поделился впечатлениями от титульного поединка в супертяжёлом весе Энтони Джошуа с Александром Поветкиным, в котором россиянин уступил досрочно. По мнению Тищенко, причина поражения Поветкина кроется в том, что он действовал слишком однообразно.

"Не сказал бы, что для Поветкина бой складывался удачно. Бой был ровный и напряжённый. В начале боя Джошуа маленько не ожидал такой прыти от Александра. После того как пропустил несколько ударов, Джошуа стал присматриваться и выжидать. Поветкин же, после того как попал, стал очень однообразно действовать. Подумал, что сможет доставать соперника левым боковым. В первом раунде наш боксёр пытался раскачивать, бил по корпусу, а потом стал действовать одинаково.

Джошуа не составило труда приспособиться. Поветкину стоило разнообразить работу, была примитивная работа. Это Поветкина и сгубило. Он уже немолодой, будет ли ещё шанс стать чемпионом мира. Скорее всего, это будет очень трудно сделать. Если боя за титул чемпиона мира не предвидится, то такой амбициозный боксёр, как Поветкин, много раз подумает, стоит ли возвращаться на ринг", — сказал Тищенко.

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