"Нужен Уайлдер": Промоутер обозначил цели Джошуа

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа, который 22 сентября в Лондоне нокаутировал россиянина Александра Поветкина, поделился впечатлениями о прошедшем бое.

"Прямо сейчас нам нужен бой с Деонтеем Уайлдером — этот поединок станет самым великим в истории британского бокса. За нашими плечами уже есть один бой такого калибра — встреча Энтони Джошуа с Владимиром Кличко. Сейчас наша цель заключается в том, чтобы сделать Джошуа абсолютным чемпионом мира, и для этого нам нужен Уайлдер. Не исключаю, что бой Энтони и Деонтея может пройти в США, но нам хотелось бы видеть его в Великобритании", — приводит слова Хирна Boxingscene по итогам поединка.