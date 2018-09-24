Промоутер Джошуа назвал будущих соперников британского боксера

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа, который 22 сентября в Лондоне нокаутировал россиянина Александра Поветкина, сообщил, что его подопечный может сразиться с обладателем второстепенного титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллианом Уайтом.

«Если нам не получится подписать контракт на бой с Деонтеем Уайлдером, то 13 апреля 2019 года на ринге Джошуа может встретиться с Диллианом Уайтом», — сказал Хирн в интервью Sky Sports Box Office.

Сам Уайт подтвердил свою готовность выйти на ринг с Энтони и провести с ним поединок, если ему будет сделано такое предложение и стороны сойдутся в спортивных и финансовых вопросах контракта на бой.