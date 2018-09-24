Ломаченко рассказал, против кого хочет выйти на ринг

В декабре 2018 года Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом по версии WBO Хосе Педрасой, который победил Рэя Бельтрана.

В то же время идут активные разговоры о возможном бое Василия и Майки Гарсии за четыре чемпионских пояса в легком весе, если Ломаченко победит Педрасу. Украинец высокого мнения об американце и хотел бы провести с ним поединок.

«Хочу боя против него. Для меня это большое имя, топ-боец и следующая страница в моей истории. Мне не нравится, когда избегают боя со мной, потому что бокс — это спорт, это не только бизнес. Если ты — чемпион, ты должен драться с чемпионом», — цитирует Лому издание vringe.com.

Также он рассказал, как ему удалось оправиться от нокдауна и победить Хорхе Линареса.

«Для меня это было не так сложно. У меня девиз — никогда не сдаваться. Вот почему я смог продолжать поединок. Для меня не важно мое состояние и состояние оппонента, мне нужно только закончить поединок».

Бой за звание чемпиона WBO позволит Ломаченко собрать два чемпионских титула в легком весе и откроет путь к мегапоединку против Майки Гарсии за четыре чемпионских пояса.

Поединок между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой пройдет 8 декабря в Нью-Йорке.