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Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого було сложнее боксировать

Энтони Джошуа
13:06 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Энтони Джошуа ставит победу над Владимиром Кличко выше избиения Александра Поветкина.

Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) сегодня нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и сохранил свои чемпионские пояса. Он сравнил удары своих прошлых соперников, а также назвал свой лучший нокаут.

«Я поставлю Поветкина на второе место, потому что он золотой медалист Олимпиады и был в топе долгое время. А насчет нокаутов, Поветкин — это был мой второй лучший нокаут. Кличко был номером один, Поветкин — номер два, а после — Диллиан Уайт», — цитирует Джошуа издание vringe.com.

«Поветкин достаточно сильный. Я дрался со 100-киллограммовым парнем и не был потрясен, но он определенно может ударить и ударить сильно. Удачи ему».

Свой следующий бой Энтони Джошуа проведет 13 апреля на Уэмбли, а его соперником будет Деонтей Уайлдер или Диллиан Уайт.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Новости бокса.
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