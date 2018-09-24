Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик заявил, что ожидает непростого боя против "почетного" чемпиона WBC британца Тони Беллью.

Александр Усик на сегодняшней пресс-конференции в Манчестере, в частности, отметил, что не думает о сильных сторона своего оппонента, а сосредоточен только на собственной подготовке.

"Как отношусь к тому, что собрал все пояса за 15 боев? Очень спокойно. Это будет нелегкий бой, но я к нему готовлюсь. Я очень рад, что вернулся в Великобританию, ведь я отсюда уже вывозил трофей. Я не думаю сейчас о Тони Беллью. Думаю только о своей подготовке - о тренировочном лагере и о том, как его пройти.

Почему я выбрал Тони Беллью? Он один из тех, кто принимает большие вызовы и боксирует до конца. Беллью сказал: "Я буду боксировать". И сделает это. Бои с такими ребятами всегда получаются крутыми", - цитирует Усика isport.ua.

Видео пресс-конференции:

Напомним, боксерский поединок Усик – Беллью состоится 10 ноября в Манчестере. Беллью попытается отобрать у украинского боксера Александра Усика чемпионские пояса по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring.