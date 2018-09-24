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Беллью назвал Усика "монстром", с которым никто не хочет выходить в ринг

Тони Беллью
17:10 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британский боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Александром Усиком.

В Манчестере 24 сентября прошла пресс-конференция, посвященная грядущему бою между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и претендентом на его титулы Тони Беллью.

"Во время своего медового месяца я видел, как Усик избивал Гассиева. Моя жена меня ругала, но потом он назвал мое имя. Мне все говорят, что я выхожу против монстра, с которым никто не хочет драться. Тем временем, он уже смотрит мимо меня. Он уже спрашивает Эдди Хирна, с кем будет драться в супертяжах", – поведал британец.

Однако наш спортсмен не согласился со своим будущим оппонентом сказав следующее: "Я не монстр, я белый кролик".

Ранее Александр Усик объяснил, почему бросил вызов Тони Беллью.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью.
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