Беллью назвал Усика "монстром", с которым никто не хочет выходить в ринг

В Манчестере 24 сентября прошла пресс-конференция, посвященная грядущему бою между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и претендентом на его титулы Тони Беллью.

"Во время своего медового месяца я видел, как Усик избивал Гассиева. Моя жена меня ругала, но потом он назвал мое имя. Мне все говорят, что я выхожу против монстра, с которым никто не хочет драться. Тем временем, он уже смотрит мимо меня. Он уже спрашивает Эдди Хирна, с кем будет драться в супертяжах", – поведал британец.

Однако наш спортсмен не согласился со своим будущим оппонентом сказав следующее: "Я не монстр, я белый кролик".

Ранее Александр Усик объяснил, почему бросил вызов Тони Беллью.