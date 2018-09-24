Во время пресс-конференции Усик - Беллью был брошен вызов Ломаченко

На пресс-конференции, посвященной будущему поединку между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (15-0, 11 КО) и британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО) появился новый вероятный соперник Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла (33-6, 13 КО) заявил, что желает выйти в ринг против украинского чемпиона в случае своей победы 10 ноября в Манчестере. Соперник британца в этом поединке пока не определен.

«Я никогда не высказывал свое неуважение к кому-то. Я обращаюсь к Ломаченко, если я одержу победу 10-го ноября, я хочу затем сразиться именно с ним».

Стоит отметить, что сам Ломаченко присутствовал на пресс-конференции и слышал это заявление британского боксера вживую.

Ранее Ломаченко заявлял, что хочет драться в Англии, а также, что очень огорчается, когда против него отказываются выходить в ринг.