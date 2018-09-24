Анонс конгресса WBC в Киеве от Кличко (Видео)

Мэр столицы Виталий Кличко разместил видеоролик, анонсирующий 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), который в Киеве состоится впервые.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

«Украина, Киев готовятся впервые принимать конгресс Всемирного боксерского совета. К нам приедут легенды мирового бокса, действующие чемпионы мира, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Свое участие в конгрессе подтвердили такие легенды бокса, как Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и другие. Следовательно, с 30 сентября по 5 октября Киев станет боксерской столицей!», - отметил Кличко.

Он также добавил, что на конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC) в Киеве ожидают более 700 участников из 160 стран мира.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

Большое спортивное событие пройдет с 30 сентября до 5 октября.