День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC
Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC
Новости: Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)
Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)
Новости: Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Беллью пообещал жене завершить карьеру после Усика

Тони Беллью
17:07 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Беллью

Новости спорта: Тони Беллью заявил, что не хочет разводиться с женой из-за бокса.

Соперник абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Тони Беллью подтвердил свое намерение завершить карьеру после поединка с украинцем.

По словам британца, женщина, на которой он недавно женился бросит его, если он продолжит боксировать.

"Если я после этого боя не закончу с боксом, то моя жена подаст на развод. А мы только поженились, и мне бы не хотелось, чтобы события развивались так. Поэтому я обещаю своей жене, что это, наверное, будет последний бой", - цитирует Беллью BoxingScene.

Ранее Беллью выразил уверенность в том, что после боя с ним Александр Усик станет чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Усик - Беллью: первая пресс-конференция в Манчестере (Видео) Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать Беллью рассказал, что говорил Усику во время битвы взглядов в Лондоне

Последние новости

В Google появились новые возможности поиска Клопп поставит второго вратаря на матч Ливерпуля с Челси Омелян: Украинские аэропорты - одни из самых быстрорастущих
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко сравнил матчи Динамо с Астаной и Десной
02 Украинец в скором времени возглавит Арсенал
03 Аутсайдер группы Динамо в ЛЕ разгромил участника Лиги чемпионов
04 Динамо U21 - Мариуполь U21: онлайн трансляция матча (Видео)
05 Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
Новости сегодня
17:46 В столичном метро задержали мужчину, перевозившего гранаты
17:40 Президент Реала заявил, что Роналду вернется в Мадрид
17:39 Украинская группа Bahroma выпустила новый трек (Видео)
17:38 СБУ анонсировала новые подозрения по делу Вышинского
17:31 На украинско-польской границе "тихая забастовка" создала большие пробки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Новости: Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Новости: Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью
Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью
Новости: Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь