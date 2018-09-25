Беллью пообещал жене завершить карьеру после Усика

Соперник абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Тони Беллью подтвердил свое намерение завершить карьеру после поединка с украинцем.

По словам британца, женщина, на которой он недавно женился бросит его, если он продолжит боксировать.

"Если я после этого боя не закончу с боксом, то моя жена подаст на развод. А мы только поженились, и мне бы не хотелось, чтобы события развивались так. Поэтому я обещаю своей жене, что это, наверное, будет последний бой", - цитирует Беллью BoxingScene.

Ранее Беллью выразил уверенность в том, что после боя с ним Александр Усик станет чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.