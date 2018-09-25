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Кличко: Это сказка, я и не мечтал быть рядом с Льюисом, Тайсоном и Шмеллингом

Виталий Кличко
23:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Легендарный украинец рад находиться в Международном зале боксерской славы.

«Вечный» чемпион Всемирного боксерского совета и мэр Киева Виталий Кличко в интервью Xsport рассказал о том, как попал в когорту лучших боксеров мира.

«Это решение принимает специальная комиссия, в которую входит много известных мировых журналистов по истечении пяти лет со дня завершения карьеры. Они решают, кто имеет возможность попасть в Зал.

Могу сказать, что это сказка. Я и не мечтал быть рядом с Джо Льюисом, Майком Тайсоном и Максом Шмеллингом, с выдающимися личностями в спорте, с личностями, которые писали историю этого вида спорта. Я очень рад, спасибо экспертам за доверие», — заявил Кличко.

Напомним, Виталий Кличко завершил карьеру боксера в 2012 году.

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Новости спорта, Бокс, Виталий Кличко, Новости бокса, Новости спорта.
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