Кличко: Это сказка, я и не мечтал быть рядом с Льюисом, Тайсоном и Шмеллингом

«Вечный» чемпион Всемирного боксерского совета и мэр Киева Виталий Кличко в интервью Xsport рассказал о том, как попал в когорту лучших боксеров мира.

«Это решение принимает специальная комиссия, в которую входит много известных мировых журналистов по истечении пяти лет со дня завершения карьеры. Они решают, кто имеет возможность попасть в Зал.

Могу сказать, что это сказка. Я и не мечтал быть рядом с Джо Льюисом, Майком Тайсоном и Максом Шмеллингом, с выдающимися личностями в спорте, с личностями, которые писали историю этого вида спорта. Я очень рад, спасибо экспертам за доверие», — заявил Кличко.

Напомним, Виталий Кличко завершил карьеру боксера в 2012 году.