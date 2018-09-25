Ломаченко: Я готов сразиться с таким прекрасным противником, как Хосе Педраса

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против Хосе Педрасы.

«Я готов сразиться с таким прекрасным противником, как Хосе Педраса. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы объединить все пояса и Педраса стоит на моем пути к ней.

В Нью-Йорке и в Мэдисон-сквер-гарден есть что-то особенное. Фанаты в Нью-Йорке — настоящие поклонники бокса. Не могу дождаться этого вечера бокса, чтобы порадовать их своим выступлением», — цитирует Ломаченко toprank.com.

Напомним, 8 декабря Ломаченко проведет бой с Хосе Педрасой в Нью-Йорке. Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO. Победитель в итоге получит оба пояса.