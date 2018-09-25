Последний бой Педрасы - соперника Ломаченко (Видео)

Сегодня были официально подтверждены место и дата боя Василия Ломачено и Хосе Педрасы. Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, сообщает промоутерская компания Top Rank.

Хосе Педраса (29 лет) - пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий во 2-й полулёгкой (до 58,97 кг) и лёгкой (до 61,23 кг) весовых категориях. Чемпион мира по версии IBF (2015—2017) во втором полулёгком весе, и по версии WBO (2018—н. в.) в лёгком весе.

Свой крайний бой Педраса провел 25 августа 2018 года против Раймундо Бельтрана, которого называли следующим соперником Ломаченко.

На «Gila River Arena» в Аризоне в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO 29-летний Хосе Педраса победил по очкам обладателя пояса 37-летнего Раймундо Бельтрана.

Хосе Педраса — Раймундо Бельтран (25 августа 2018)

Интересно, что у Педрасы, как и у Ломаченко, имеется одно поражение на профи-ринге. Хосе проиграл лишь раз в 2017-м году перспективному Джервонте Дэвису.