Усик: Я воодушевлен, когда весь стадион болеет против меня

В поединке с Тони Беллью Александру Усику снова предстоит драться на территории своего соперника. Однако украинец считает, что это только идет ему на пользу:

«Это великолепно, когда вся 20-тысячная толпа поддерживает моего оппонента. Я чувствую от этого воодушевление. Меня поддерживают небольшое количество людей — это мои родные, друзья, команда, и это воодушевляет меня, дает мне особую силу делать мою работу. Я следую плану на бой, и это великолепно, когда я концентрируюсь на своей работе в ринге.

- Вы знаете Тони Беллью. Вы спарринговали с ним, когда выступали в любителях. Расскажите о ваших отношениях вне ринга.

- У нас нет особых отношений. Я подписан на его Instagram, а он на мой. Мы ставим лайки друг другу, пишем комментарии. У нас отношения, как у двух настоящих мужчин. Мы пожимаем друг другу руки, уважаем друг друга. Ничего особенного.

- Тони говорил, что вы идеальный любитель, но не идеальный профессионал. Почему он так сказал?

- Пускай. Хорошо, я буду великолепным любителем. Нельзя так говорить. Только результат показывает, кто настоящий профессионал.

- Вы думаете, он говорил так, чтобы залезть к вам в голову?

- У него есть право говорить то, что он хочет, но залезть ко мне в голову будет непростой задачей для него. Я никогда не иду на поводу».