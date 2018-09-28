Телеканал HBO уходит из бокса

Профессиональный бокс на протяжении 45 лет являлся частью эфиров HBO, хотя сам по себе данный телеканал не является спортивным. В первую очередь он славится своими сериалами. Канал создал такие сериалы, как "Клан Сопрано", "Дэдвуд", "Подпольная Империя", "Игра Престолов", "Настоящий детектив" и другие. Тем не менее, канал HBO сделал огромный вклад в развитие профессионального бокса. Подавляющее большинство самых кассовых и громких боев состоялись при участии этого телеканала.

Первый показ профессионального бокса на HBO состоялась в январе 1973 года. Это был первый поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Джо Фрейзером и претендентом Джорджем Форманом. Последним эфиром может стать трансляция из Нью-Йорка 27 октября. В этот вечер сойдутся Дэниэл Джейкобс и Сергей Деревянченко.

В последние несколько лет HBO постепенно сокращал годовой бюджет на бокс. От этого заметно пострадало качество, за что канал все чаще подвергался критике. Не так давно отношения с каналом разорвал Боб Арум, с которым у НВО было многолетнее сотрудничество. В августе Арум заключил эксклюзивное соглашение с ESPN на 54 шоу в год. Помимо этого, на американский рынок пришел британский промоутер Эдди Хирн, заключивший контракт со стриминговым ресурсом DAZN на сумму в $1 миллиард и сроком на 8 лет. Плюс ко всему многолетний конкурент в лице Showtime заключил сделку на три года с Элом Хэймоном, и будет транслировать боксерские вечера "Premier Boxing Championship" ежемесячно. В условиях возрастающей конкуренции руководство НВО, судя по всему, решили, что будет проще отказаться от бокса. Возможно, это связано с тем, что сейчас в производстве находится 8 сезон "Игры Престолов", который обходится каналу в огромную сумму и выйдет на экраны в 2019 году. Ожидается, что он может стать самым рейтинговым за всю историю сериалов на премиум телевидении.