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Промоутер Сондерса объяснил наличие допинга в крови боксера

Билли Джо Сондерс (слева)
17:23 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен сделал заявление по поводу положительной допинг-пробы своего подопечного.

На своем официальном сайте Уоррен сообщил, что вещество, обнаруженное в пробе Сондерса, является запрещенным только в период соревнований. Во внесоревновательный период же его использование разрешено Антидопинговым агентством Соединенного Королевства (UKAD) в соответствии с положениями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Уоррен отметил, что оксилофрин, повышающий выносливость, который и был обнаружен у боксера, содержался в обычном противоотечном назальном спрее.

"Сегодня BBBofC подтвердил, что Сондерс не нарушает антидопинговые правила BBBofC или UKAD и, следовательно, имеет право защищать свой титул WBO 20 октября в поединке с Деметриусом Андраде.

Сондерс был протестирован несколько раз в 2018 году. Все пробы были отрицательные. Его последний внесоревновательный тест для UKAD был сдан 24 сентября 2018 года", - написал Уоррен.

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Новости спорта, Билли Джо Сондерс, Бокс, Новости бокса, Фрэнк Уоррен.
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