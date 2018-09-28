Промоутер Сондерса объяснил наличие допинга в крови боксера

На своем официальном сайте Уоррен сообщил, что вещество, обнаруженное в пробе Сондерса, является запрещенным только в период соревнований. Во внесоревновательный период же его использование разрешено Антидопинговым агентством Соединенного Королевства (UKAD) в соответствии с положениями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Уоррен отметил, что оксилофрин, повышающий выносливость, который и был обнаружен у боксера, содержался в обычном противоотечном назальном спрее.

"Сегодня BBBofC подтвердил, что Сондерс не нарушает антидопинговые правила BBBofC или UKAD и, следовательно, имеет право защищать свой титул WBO 20 октября в поединке с Деметриусом Андраде.

Сондерс был протестирован несколько раз в 2018 году. Все пробы были отрицательные. Его последний внесоревновательный тест для UKAD был сдан 24 сентября 2018 года", - написал Уоррен.