Маурисио Сулейман: Еще мой отец хотел провести Конгресс WBC в Киеве

Президент Всемирного боксерского Совета (WBC) Маурисио Сулейман на пресс-конференции, посвященной 56-му Конгрессу организации, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в столице Украины, рассказал, когда и как возникла идея провести масштабный боксерский форум в Киеве.

По словам руководителя WBC, об этом мечтал еще его отец – Хосе Сулейман, более четырех десятилетий возглавлявший Всемирный боксерский совет.

"Около 10 лет существовала эта мечта, - отметил Маурисио Сулейман. – Мой отец, общаясь с Виталием Кличко, мечтал провести Конгресс организации в Киеве. WBC - самая авторитетная организация в мире профессионального бокса. И на все его развитие в последнее время Всемирный боксерский совет оказывает огромное влияние, поскольку наши решения делают бокс лучше. И это действительно самое главное событие года. Организация конгресса – тяжелый труд, требующий немало усилий. Для меня большая честь работать с этой командой, потому что все просто идеально".