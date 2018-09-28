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Шатерникова - о новом тренере Усика и перспективах в супертяжелом весе

Алина Шатерникова
11:17 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Знаменитая украинка рассказала о новом тренере Усика и его перспективах в супертяжелом весе

Бывшая чемпионка мира по боксу, а сейчас вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова поделилась своим мнением относительно перехода абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика в супертяжелый вес, а также предположила, кто еще может составить ему конкуренцию в текущей весовой категории. Ранее Алина Шатерникова раскрыла некоторые детали конгресса WBC в Киеве: от распорядка дня Леннокса Льюиса до необычной развлекательной программы для гостей.

- Насколько конкурентным может получиться бой между Усиком и претендентом по линии WBA Денисом Лебедевым?

- Не вижу ни одной составляющей на данный момент у Лебедева, чтобы он был опасен для Усика. Хотя бывают такие штуки непредвиденные в боксе... Вот вспомните бой с Кори Сандерсом у Владимира Кличко. Что тогда знали о Сандерсе? Неизвестный боксер из Южной Африки. Ну говорили, что бьет крепко, но попасть же надо еще. А вот так все повернулось. Это показательный момент, что нельзя в боксе пренебрегать соперником. Любой противник в той или иной ситуации может быть настолько непредвиденным, что ты себе и представить не можешь. Вроде бы, как Лебедев не опасен. Но все равно, Саша готовится на любого соперника, как на опасного.

- Скоро Усик проведет бой с Беллью и такое ощущение, что ему больше нечего делать в тяжелом весе.

- Ну вот Уорд заявил о том, что готов возобновить карьеру, чтобы провести бой с победителем боя Усик – Беллью.

- Кто-то реально может составить конкуренцию Усику в тяжелом весе?

- Я может быть еще бы посмотрела один его бой с Майрисом Бриедисом.

- А что от Усика может ждать в супертяжелом весе?

- Не могу так сразу спрогнозировать и сказать однозначно, что в хэвивейте Усик будет таким же очень успешным боксером. Я бы хотела, чтобы у него все также успешно сложилось, как и в тяжелом весе. У него, кроме трудолюбия, таланта, работоспособности, разнообразия, еще есть кураж. Когда ты очень долго выступаешь в спорте, все переходит в рутину, ты теряешь кураж. А вот Саша кайфует от каждого боя. Любое дело, которое делается с настроением и куражем, оно более успешно, чем то, которое делается без эмоций.

- Анатолий Ломаченко тренировал в последнем бою Усик и тот преобразился. Сейчас есть какая-то ясность, кто тренер Усика?

- Да Усик сейчас тренируется, у него есть тренер, с которым начали они вместе работать, но меня не уполномочивали называть это имя. Я думаю, когда эта необходимость появится, это имя назовут.

- Это не Анатолий Ломаченко?

- В том числе и Анатолий Ломаченко. Но есть еще тренер. У Александра бой 10 ноября, у Васи – 8 декабря. Анатолий Николаевич не может разорваться, чтобы готовить одновременно двух боксеров.

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Новости спорта, Александр Усик, Алина Шатерникова, Бокс, Новости бокса.
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