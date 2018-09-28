Тренер Беллью рассказал, как победить Усика

Дэйв Колдвелл, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Тони Беллью, уверен в том, что он сумеет разработать нужный план на бой с абсолютным чемпионом мира в этом весе Александром Усиком, а Беллью сумеет в очередной раз доказать, что его сильно недооценивают.

"Это мое призвание. Перед каждым боем я верю, что у меня есть план для достижения победы, и этот бой не исключение, — цитирует Колдвелла WBN. — Глядя на Усика можно думать, что он непобедим, но мой подопечный успешно справляется с подобными вызовами. Все говорили, что Макабу побьет его. Говорили, что бой с Хэем — самоубийство. Каждый раз когда он принимает вызов, он побеждает, и это еще один вызов. Поверьте, Беллью очень хочет этого боя".

"Я мог бы целый день рассказывать о том, что Усик имеет, но это может большинство, потому что пока он великолепно выступает в профессионалах, — продолжил Колдвелл. — Моя задача — лишить его сильных сторон и воспользоваться сильными сторонами Тони, потому что мой подопечный — один из самых недооцененных боксеров. Его боксерская смекалка не получает достойного признания, и его ударная мощь после перехода в первый тяжелый значительно возросла. Тони знает, как найти в себе силы и выйти победителем из тяжелейшего боя, и это очень важно на этом уровне. Я знаю, что мы снова не фавориты, но ранее мы уже доказывали, что это ничего не значит".