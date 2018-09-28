Головкин нацелился на бой с японским боксером

Как сообщает американский спортивный журналист Крис Мэнникс в твиттере, бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин может провести следующий поединок против японского боксера, обладателя титула WBA regular в среднем весе Риоты Мураты. По словам его промоутера Тома Леффлера, это самый интересный соперник за исключением третьего боя с Саулем "Канело" Альваресом.

"Леффлер сказал, что самый привлекательный для Головкина соперник за исключением Канело — Риота Мурата, сотрудничающий с Top Rank средневес, пользующийся огромной популярностью в Японии", — написал Мэнникс.

Он также отметил, что в связи с завершением сотрудничества Головкина с телеканалом НВО, другие участники рынка боксерских трансляций уже предпринимают попытки заключить контракт с экс-чемпионом.

"Разговаривал с Томом Леффлером, промоутером Геннадия Головкина. Он сказал, что уже были контакты с ESPN, DAZN и Showtime относительно Головкина. По словам Леффлера, Головкин хочет заключать контракты только на один бой с телеканалами, чтобы сохранить возможность для маневра. Кроме того, Головкин хочет сохранить свою промоутерскую компанию".