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"Уважаю, но нокаутирую": Уайлдер о бое с Фьюри

Деонтей Уайлдер
02:57 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Уайлдера

Новости спорта: По мнению Деонтея Уайлдера, этот бой определит имя лучшего супертяжеловеса в мире.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что после того, как он нокаутирует Тайсона Фьюри, его можно будет смело назвать лучшим боксером мира.

“Я уже не могу дождаться того момента, когда выйду на ринг вместе с Тайсоном Фьюри. Это будет самая большая битва в супертяжелом весе и во всем спорте в целом. Я - чемпион WBC, а он - бывший чемпион. Победитель нашего противостояния покажет, кто действительно номер один в супертяжелом весе.

У меня есть огромное уважение к Тайсону, ведь он покинул Англию и прилетит драться на мою территорию. Но, каким бы большим не было мое уважение к нему, я собираюсь нокаутировать его, как любого, кто выходит противостоять мне”,- приводит слова Уайлдера badlefthook.com.

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