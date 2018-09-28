Усик назвал боксеров, с которыми хотел бы сразиться в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (15-0, 12 КО) проанализировал бой Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) против Александра Поветкина (34-2, 24 КО), а также рассказал о боксерах, которых он хотел бы видеть своими оппонентами после перехода в супертяжелый вес. Слова украинца приводит iFL TV, передает Xsport.

"Мне понравилась стратегия, которую Джошуа выбрал, но мне не понравилось, что он пропустил несколько лишних ударов. Он принял слишком много ударов на голову. Это опасный способ добиться победы.

С кем бы еще хотел подраться в супертяжах? Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри".

Напомним, в супертяжелый вес Усик перейдет только после боя с Тони Белью (30-2-1, 20 КО), который состоится 10 ноября в Манчестере.