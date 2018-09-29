Лукас Браун вернулся на ринг, нокаутировав Лонга

Австралийский супертяжеловес Лукас Браун (26-1, 23 КО) успешно вернулся в ринг после поражения тяжелейшим нокаутом от британца Диллиана Уайта, которое он потерпел в марте этого года. Соперником Брауна в его первом бою после возвращения стал американский гигант Джулиус Лонг (18-21, 14 КО), рост которого составляет 216 см, а вес - 141 кг.

Отметим, что Браун и Лонг уже встречались в ринге в августе 2015 года, и в том поединке победу нокаутом в девятом раунде одержал Лукас Браун. В сегодняшнем бою Лонг продержался против Брауна гораздо меньше времени - он был нокаутирован Лукасом уже в третьем раунде.