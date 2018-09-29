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"Лучший бой 2018 года": Промоутер о поединке Усик - Беллью

Усик - Белллью
10:07 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о том, как проходит продвижение Александра Усика в Британии, а также о шансах украинца в бою с Беллью.

“Я очень взволнован, ведь бой Усика против Беллью – это то, что действительно будоражит. Эта встреча станет первым приездом абсолютного чемпиона мира в Британию, и у Тони будет шанс стать великим. Я уверен, что это будет лучший бой 2018 года.

Если бы он ушел из спорта сразу после поединка с Хеем, то все бы это поняли, но как только он узнал про возможность встречи с Усиком, он сказал, что просто обязан ухватиться за нее. Мы сделали все, что бы организовать этот бой, и вот мы здесь.

Говоря о шансах, думаю, они близки к 50 на 50, но для большей интриги скажу, что 60 на 40 в пользу украинца. Усик исключительный боец, обладающий явным техническим преимуществом, однако не стоит списывать Беллью со счетов. Его единственный удар способен все перевернуть. Дело тут вовсе не в силе, а в том, насколько Тони удачно выбирает момент для этого удара.

Посмотрим, что случится, когда они выйдут на ринг, но эта вывеска, это просто вау! Судя по тому, как продаются билеты, мы могли бы легко собрать 40-45 тысяч, но у нас в распоряжении только Миллениум на 18 тысяч. Усик не очень известен в Британии, но знающая публика от него в восторге. Он звезда, которую все любят, так что он будет давать нереальные цифры”,- цитирует Хирна BoxingSocials.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью, Усик - Белллью, Эдди Хирн.
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