Спарринг-партнер Усика и Беллью рассказал, кто победит в бою

Нигерийский тяжеловес Микаэль Лаваль, проводивший спарринги с обоими участниками будущего боя Беллью - Усик, заявил, что, по его мнению, Беллью одержит верх в этой дуэли.

“Я спарринговал с обоими бойцами, так что у меня есть некоторое понимание о том, что они из себя представляют. Не буду скрывать, что стоять против Усика было очень сложно. В первую очередь это касается технического аспекта. Он левша, а мне всегда было сложнее стоять против левшей. Александр не выкладывался на всю, но, при этом его движение всегда поражало.

Говоря о Тони Беллью, это было не так сложно, но при этом ты сразу же осознаешь, какой опыт за плечами этого парня. Думаю, Тони быстро приспособится к тому варианту, который захочет навязать ему Усик, и даст отпор украинцу. Пожалуй, я отдам свое предпочтение британцу”,- fightnews.info